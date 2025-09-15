Генпрокуратура по суду требует вернуть государству «Облкоммунэнерго»

Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», которая, по данным ведомства, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. По данным ведомства, бенефициарами имеющей стратегическое значение для энергетической безопасности компании являются получившие гражданство Австрии бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, сообщает РБК.

Как рассказали РБК два источника, знакомые с текстом поданного по поручению генерального прокурора Игоря Краснова иска, надзорное ведомство выявило нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях чиновников правительства Свердловской области и регионального ГУП «Облкоммунэнерго».

По данным собеседников РБК, в иске Генпрокуратуры говорится, что получение Биковым и Бобровым объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона стало возможным «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур», в том числе с бывшим председателем правления РАО «ЕЭС» Анатолием Чубайсом (Биков с мая 2003 года по июнь 2005 года был советником Чубайса).

По мнению ведомства, это дало бизнесменам возможность «оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения дочерних компаний РАО «ЕЭС», получать конфиденциальную информацию об их операционной деятельности, доходах и высоколиквидных активах». «Доступ к этим сведениям позволил Бикову А.Э. и Боброву А.О. выбрать интересующее их имущество, а далее обратить его в личную собственность. В частности, производственный комплекс группы компаний «Корпорация СТС» сформирован за счет государственного имущества ГУП СО «Облкоммунэнерго», которым ответчики завладели в обход законодательства о противодействии коррупции», – считают в прокуратуре, как пишет РБК.

По данным ведомства, с целью захвата высоколиквидного госпредприятия Биков и Бобров задействовали неформальные контакты с бывшими министрами Свердловской области по государственному имуществу Алексеем Пьянковым и энергетике и ЖКХ Николаем Смирновым, которые, используя свое должностное положение, обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества «Облкоммунэнерго» в собственность бизнесменов.

«В результате коррупционного сговора подконтрольная Бикову А.Э. и Боброву А.О. группа компаний «Корпорация СТС» безвозмездно получила принадлежащее государству имущество. За счет незаконно полученных активов Биков А.Э. и Бобров А.О. скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа. При этом от исполнения обязательств по инвестированию в модернизацию коммунальной инфраструктуры отказались. При поддержке руководителей органов власти регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, деятельность стали осуществлять исключительно за счет ежегодных государственных субсидий и регулярного повышения тарифов», – считают в Генпрокуратуре.

По данным Генпрокуратуры, после ареста за коррупцию Николая Смирнова «шефство» над холдингом взял вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. «Он обеспечивает лоббирование и согласование в органах власти кабальных тарифов на оказываемые компаниями Бикова А.Э. и Боброва А.О. коммунальные услуги. Взамен их структуры на постоянной основе предоставляют Чемезову О.Л., его родственникам и доверенным лицам на льготных условиях услуги и имущество. Так, под видом договора купли-продажи его супруге по номинальной стоимости передана высоколиквидная недвижимость в Сысертском районе Свердловской области», – говорят источники, знакомые с содержанием иска.

По данным Генпрокуратуры, доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк «Агропромкредит» выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, «откуда активно инвестируют в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов». Кроме того, по данным ведомства, под видом фиктивных займов они вывели за границу часть полученного коррупционного дохода на сумму более 12 млрд рублей.

Генпрокуратура просит суд передать государству компании и имущество Олега Чемезова, Анатолия Пьянкова, Николая Смирнова, Артема Бикова и Алексея Боброва. В качестве обеспечительных мер прокуратура просит арестовать имущество и компании бизнесменов и вице-губернатора Свердловской области, а также запретить им выезд из России, сообщает РБК.

Екатеринбург, Елена Васильева

