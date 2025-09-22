российское информационное агентство 18+

Понедельник, 22 сентября 2025, 09:00 мск

Жену вице-губернатора отправили под домашний арест

Жену вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирину отправили под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает пресс-служба областного суда.

На прошлой неделе у Чемезовых арестовали счета. Они проходят по делу о национализации активов «Корпорации СТС» по иску Генпрокуратуры.

В списке – несколько десятков юридических и физических лиц, в том числе бывший министр управления Госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков, бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, действующий вице-губернатор Олег Чемезов и его супруга Ирина Чемезова. В перечне предприятий – АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания», ООО «Деловой дом на Архиерейской», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», ООО «Корпорация СТС», ООО «Энергетические цифровые системы» и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

