Среди ответчиков по делу Облкоммунэнерго – два экс-министра и вице-губернатор

Ленинский районный суд Екатеринбурга опубликовал список ответчиков и третьих лиц по делу об обращении в доход государства имущества компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», которая, по данным ведомства, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

В списке – несколько десятков юридических и физических лиц, в том числе бывший министр управления Госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков, бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, действующий вице-губернатор Олег Чемезов и его супруга Ирина Чемезова. В перечне предприятий – АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания», ООО «Деловой дом на Архиерейской», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», ООО «Корпорация СТС», ООО «Энергетические цифровые системы» и другие.

Как уже сообщал «Новый День», генпрокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях чиновников правительства Свердловской области и регионального ГУП «Облкоммунэнерго».

В иске Генпрокуратуры говорится, что получение Биковым и Бобровым объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона стало возможным «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур», в том числе с бывшим председателем правления РАО «ЕЭС» Анатолием Чубайсом (Биков с мая 2003 года по июнь 2005 года был советником Чубайса).

Екатеринбург, Елена Владимирова

