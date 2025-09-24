российское информационное агентство 18+

Среда, 24 сентября 2025, 10:06 мск

«Минченко консалтинг»: после исков Генпрокуратуры на Урале растет внутриэлитная турбулентность

Иски Генеральной прокуратуры к влиятельным лицам Свердловской области привели к росту внутриэлитного напряжения, отмечают эксперты «Минченко консалтинг» в свежем выпуске «Рейтинга политической устойчивости глав регионов».

«В области нарастает внутриэлитная турбулентность после антикоррупционных исков Генпрокуратуры в отношении влиятельных местных групп, включая вице-губернатора по внутренней политике Олега Чемезова», – отмечают эксперты.

В исследовании также указывается, что жители Свердловской области так и не получили внятных объяснений причин замены предыдущего губернатора Евгения Куйвашева, а кампания Дениса Паслера велась в «формально-бюрократическом» ключе.

Напомним, вице-губернатор Олег Чемезов оказался в списке фигурантов дела о деприватизации АО «Облкоммунэнерго» вместе с бывшим министром по управлению госимуществом Алексеем Пьянковым и бывшим министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

