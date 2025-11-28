Соратницу олигарха Боброва не стали выпускать из СИЗО

Адвокаты председателя совета директоров «Корпорация СТС» Татьяны Черных не смогли убедить суд отпустить их подзащитную из следственного изолятора. Они оспаривали решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте. Вышестоящая инстанция не стала менять меру пресечения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

24 сентября Татьяну Черных арестовали по обвинению в мошенничестве. Свою вину она не признала.

Татьяна Черных останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube