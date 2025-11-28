российское информационное агентство 18+

Пятница, 28 ноября 2025, 10:27 мск

Новости Екатеринбург

Соратницу олигарха Боброва не стали выпускать из СИЗО

Адвокаты председателя совета директоров «Корпорация СТС» Татьяны Черных не смогли убедить суд отпустить их подзащитную из следственного изолятора. Они оспаривали решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте. Вышестоящая инстанция не стала менять меру пресечения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

24 сентября Татьяну Черных арестовали по обвинению в мошенничестве. Свою вину она не признала.

Татьяна Черных останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Национализация «Облкоммунэнерго»

