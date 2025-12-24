Облсуд рассмотрит апелляцию по делу о национализации АО «Облкоммунэнерго»

В Свердловский областной суд поступили апелляционные жалобы на решение Ленинского суда Екатеринбурга вернуть в собственность государства АО «Облкоммунэнерго». Результатом рассмотрения дела недовольны ответчики и третьи лица. Судебное заседание назначено на 26 января 2026 года.

Как уже писал «Новый День», в сентябре в Екатеринбурге начался суд по иску Генпрокуратуры, которая потребовала вернуть «Облкоммунэнерго» в собственность государства. В качестве обеспечительной меры были арестованы счета коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова.

В списке ответчиков и третьих лиц фигурировало более 200 юридических и физических лиц. В частности, там были указаны члены семьи Артема Бикова: Ирина, Борис, Кирилл и Мария Биковы, Алексея Боброва: Людмила, Вячеслав, Игорь и Надежда Бобровы, а также бывшего и.о. вице-губернатора Олега Чемезова: Ирина, Евгений, Наталья, Василиса и Елена Чемезовы.

10 октября суд удовлетворил требования генпрокуратуры.

Екатеринбург

