Суд рассмотрел ходатайство Олега Чемезова об освобождении из-под домашнего ареста

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о продлении домашнего ареста бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, а также ходатайство самого Чемезова о замене ему меры пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщили в пресс-службе суда, суд оставил бывшего чиновника под домашним арестом до 15 мая. Олег Чемезов не имеет права покидать жилище без письменного разрешения следователя и контролирующего органа; менять указанное место проживания; общаться с фигурантами уголовного дела; отправлять и получать посылки, бандероли, письма и телеграммы; использовать средства связи, в том числе интернет.

Фото: Верх-Исетский суд

Как уже писал «Новый День», Олега Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей, – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам. 30 сентября 2025 года его арестовали, а в ночь с 3 на 4 ноября – этапировали из екатеринбургского СИЗО № 1 в челябинский СИЗО № 7. 30 декабря Челябинский Центральный районный суд выпустил Олега Чемезова из СИЗО под домашний арест из-за резко ухудшающегося состояния здоровья.

Добавим, 12 февраля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 15 мая срок содержания под стражей бизнесмену Алексею Боброву, председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных и бывшему директору «дочки» одного из активов Боброва и Бикова «Облкоммунэнерго» Антону Боликову, уголовное дело которых может быть связано с делом Чемезова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

