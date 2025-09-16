Корпорация Боброва и Бикова: Генпрокуратуру кто-то ввел в заблуждение насчет нас

«Корпорация СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва выпустила официальное заявление, в котором ответила на обвинения Генеральной прокуратуры РФ.

В заявлении говорится, что Артем Биков, Алексей Бобров и Татьяна Черных, упоминаемые в публикациях СМИ, живут в России, являются российскими налогоплательщиками. После начала СВО Артем Биков отказался от австрийского гражданства.

Также «Корпорация СТС» опровергает информацию о том, что ее предприятия выводили за границу деньги за продажу коммунальных ресурсов.

«ООО «Корпорация СТС» полагает, что Генпрокуратура была введена в заблуждение многолетней дискредитирующей информационной кампанией, в рамках которой оппозиционные телеграм-каналы распространяли недостоверную информацию в отношении «Корпорации СТС», Артема Бикова и Алексея Боброва», – заявили в компании.

Как уже писал «Новый День», накануне стало известно, что Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», которая, по данным ведомства, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с ТКО на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. По данным ведомства, бенефициарами имеющей стратегическое значение для энергетической безопасности компании являются бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров.

По данным собеседников РБК, в иске Генпрокуратуры говорится, что получение Биковым и Бобровым объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона стало возможным «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур», в том числе с бывшим председателем правления РАО «ЕЭС» Анатолием Чубайсом (Биков с мая 2003 года по июнь 2005 года был советником Чубайса).

Суд также опубликовал список ответчиков и третьих лиц по делу об обращении в доход государства имущества компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС».

В списке – несколько десятков юридических и физических лиц, в том числе бывший министр управления Госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков, бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, действующий вице-губернатор Олег Чемезов и его супруга Ирина Чемезова. В перечне предприятий – АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания», ООО «Деловой дом на Архиерейской», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», ООО «Корпорация СТС», ООО «Энергетические цифровые системы» и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

