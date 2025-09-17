Коммунальный олигарх Биков заявил, что не уедет из России

Связанный с «Корпорацией СТС» бизнесмен Артем Биков, активы которого могут быть национализированы по иску Генеральной прокуратуры, заявил, что не собирается уезжать из России.

Накануне журналисты заметили Артема Бикова на инаугурации губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Корреспондент «Вечерних Ведомостей» задал Бикову вопрос – не планирует ли он эмигрировать в другую страну. «Что? Да вы с ума сошли – я российский человек, какая эмиграция?» – эмоционально отреагировал Биков. Он также заявил, что в случае национализации его активов будет обращаться в суд.

Как уже писал «Новый День», на днях Генпрокуратура России подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», которая, по данным ведомства, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с ТКО на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. По данным ведомства, бенефициарами имеющей стратегическое значение для энергетической безопасности компании являются бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. В материалах также говорится, что у некоторых ответчиков есть второе гражданство – в частности, австрийское.

В самой корпорации заявили, что «Генпрокуратура была введена в заблуждение многолетней дискредитирующей информационной кампанией, в рамках которой оппозиционные телеграм-каналы распространяли недостоверную информацию в отношении «Корпорации СТС», Артема Бикова и Алексея Боброва».

Екатеринбург, Елена Владимирова

