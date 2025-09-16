Политическая и бизнес-элита собралась на инаугурации Дениса Паслера (ФОТО)

Сегодня в ККТ «Космос» прошла торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Зал был полон. Поздравить Паслера приехали полпред президента Артем Жога, сенаторы Виктор Шептий и Александр Высокинский, депутаты Госдумы и законодательного собрания, председатель избиркома Елена Клименко, главы муниципалитетов, председатели местных дум. Впервые за несколько месяцев появился на публике предшественник Паслера Евгений Куйвашев. Приехали и предыдущие губернаторы – Александр Мишарин и Эдуард Россель, а также бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Был представлен и крупный бизнес. В «Космосе» были замечены Андрей Козицын, Виктор Вексельберг, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский.

Получив из рук председателя заксо Людмилы Бабушкиной знак власти – губернаторскую цепь, Денис Паслер обратился к присутствующим: «У всех нас есть Родина – наша большая, великая страна. У всех нас есть малая родина, где мы родились, выросли и выбрали свой путь. Я очень рад, что сегодня свой путь продолжаю в родном регионе. <...> Нам с вами предстоит большая, серьёзная работа. Уже начаты масштабные и важные проекты для того, чтобы росла экономика, благоустраивались территории, создавалась качественная инфраструктура в каждом населённом пункте, чтобы в Свердловской области стремились жить, учиться, работать, создавать крепкие и дружные семьи. Главное – быть вместе: в труде, в успехе и невзгодах».

Сама церемония была недолгой. После торжественной части гости прослушали несколько музыкальных композиций, после чего немедленно направились работать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дарья Деменева

