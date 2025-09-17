Вице-губернатор и его супруга, у которых арестовали счета, попросили молитв и денег взаймы

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и его супруга Ирина, с которой они официально находятся в разводе, заявляют, что не имеют отношения к «Корпорации СТС», и не понимают, почему были арестованы их личные банковские счета.

Сегодня Ирина Чемезова, которая возглавляет региональное отделение Союза женщин России, обратилась к общественности через свой телеграм-канал, где заявила, что в сети интернет распространяются дискредитирующие ее и ее семью посты, «которые, очевидно являются заказом определенной группы лиц». По словам Чемезовой, она не имеет отношения ни к «Корпорации СТС», ни к «Облкоммунэнерго». «Мы всегда за Президента России, за Россию, за ПРАВДУ! И она восторжествует! Помолитесь пожалуйста за мою семью, потому что то, что происходит, не поддается никакому объяснению! Я надеюсь на справедливость и ,главное, честность мер суда и следственных органов РФ!» – пишет она.

Накануне сам Олег Чемезов заявил порталу 66.ru, что узнал об аресте своих счетов 15 сентября. «Я не смог детям питание купить, что вызвало у меня некоторое неудовольствие. В пятницу, в день выборов. Да, приходили приставы. У меня к правоохранительным органам претензий в этом плане нет. Поберегли детей. Но я не понимаю, как можно без уголовного дела арестовывать вообще все карты и счета, в том числе зарплатные. У жены проблемы с бизнесом, она платит зарплаты. Но пока, слава богу, у меня было немного личных денег, плюс попросили у друзей взаймы. Мы пока живем в таком формате», – рассказал вице-губернатор.

Как уже писал «Новый День», Ленинский районный суд Екатеринбурга опубликовал список ответчиков и третьих лиц по делу об обращении в доход государства имущества компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», которая, по данным ведомства, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

В списке – несколько десятков юридических и физических лиц, в том числе бывший министр управления Госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков, бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, действующий вице-губернатор Олег Чемезов и его супруга Ирина Чемезова. В перечне предприятий – АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания», ООО «Деловой дом на Архиерейской», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», ООО «Корпорация СТС», ООО «Энергетические цифровые системы» и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

