Ирина Чемезова останется под домашним арестом минимум до 6 октября

Свердловский облсуд отложил до 6 октября рассмотрение ходатайства адвокатов Ирины Чемезовой об изменении ей меры пресечения. Как сообщил «Новому Дню» представитель защиты, сегодня он занят в другом процессе.

Напомним, бывшую жену экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирину отправили под домашний арест 22 сентября в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Сам Олег Чемезов помещен в СИЗО до 16 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

