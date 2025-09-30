Суд отправил бывшего вице-губернатора Чемезова под арест (ФОТО)

Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Юлия Меркулова определила меру пресечения для бывшего высокопоставленного чиновника администрации губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Он помещен под арест на 1 месяц 18 суток, до 16 ноября.

Напомним, что Чемезов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб более миллиона рублей – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам. Речь идет, очевидно, о деле «Облкоммунэнерго».

Защита просила для Чемезова домашний арест, обвинение это категорически не устраивало, поскольку бывший вице-губернатора может оказать давление на свидетелей и мешать расследовать уголовное дело.

Вторая часть заседания проходила в закрытом от прессы режиме, поскольку была оглашена медицинская тайна.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

