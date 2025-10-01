У семьи Чемезовых арестовали элитные квартиры и автомобили на 500 млн рублей

На имущество семьи бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова наложен арест в качестве обеспечительной меры для возможного возмещения ущерба по уголовному делу, сообщает газета «Известия». Общая стоимость арестованного имущества – более 500 млн рублей.

Большая часть недвижимости записана на Ирину Чемезову – формально бывшую жену экс-чиновника. Так, арестована ее квартира площадью 257 кв. м в Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти (ЖК «Тихвин») рыночной стоимостью порядка 120 млн рублей, квартира в московском районе Раменки на Ломоносовском проспекте площадью 226 кв. м рыночной стоимостью порядка 200 млн рублей, а также нежилое помещение в 20 кв. м на Никулинской улице стоимостью 1,5 млн рублей.

Также под арест попал автопарк Ирины Чемезовой: Audi A8L и два «Мерседеса» – GLS 400D и 4MATIC. Стоимость подобного автопарка на вторичном рынке оценивается примерно в 25-30 млн рублей.

Кроме того, ограничительные меры наложили и на семейные активы Чемезовых в Тюмени. В частности, на офисное здание площадью 1500 кв. м в деревне Дударева в Академическом проезде, которое можно оценить в 120 млн рублей, и дом брата чиновника Максима Чемезова в том же районе на улице Мирной стоимостью порядка 20 млн.

В последний раз Олег Чемезов официально публиковал сведения о своих доходах и имуществе в 2022 году – по итогам 2021 года. Тогда он задекларировал доход в 5,7 млн рублей. Никакого имущества у него официально не было – ни недвижимости, ни автомобилей. Проживал вице-губернатор, согласно отчету, в квартире, на которую не имел права собственности. Также в декларации за 2021 год указаны пятеро несовершеннолетних детей, но нет никаких упоминаний о супруге.

Как уже писал «Новый День», 25 сентября, вскоре после губернаторских выборов, Олег Чемезов ушел в отставку. 29 сентября он был задержан. 30 сентября судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Юлия Меркулова поместила Чемезова под арест на 1 месяц 18 суток, до 16 ноября.

Напомним, что Чемезов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб более миллиона рублей – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам. Речь идет, очевидно, о деле «Облкоммунэнерго».

Защита просила для Чемезова домашний арест, обвинение это категорически не устраивало, поскольку бывший вице-губернатора может оказать давление на свидетелей и мешать расследовать уголовное дело.

Арест Олега Чемезова

Екатеринбург, Елена Владимирова

