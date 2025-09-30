Бывшему вице-губернатору предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Олегу Чемезову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере или совершенное организованной группой». Завтра в 09:00 экс-чиновнику изберут меру пресечения.

Адвокат Мария Кирилова заявила «Новому Дню», что бывший вице-губернатор все еще находится в ИВС, и чувствует себя не очень хорошо. Своей вины он не признает.

«Полагаем, обвинение не обоснованно и строится лишь на выгодных для себя показаниях Смирнова (бывшего министра ЖКХ, – прим. ред.), который обвиняется в получении взятки. При этом каких-либо объективных доказательств быть не может, поскольку Чемезов преступления не совершал», – добавила адвокат.

Напомним, Олега Чемезова задержали утром 29 сентября. Вечером этого дня Чемезов почувствовал себя плохо во время допроса, его увезли в больницу, но после обследования вернули в ИВС.

Как уже писал «Новый День», в середине сентября Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Счета самого Олега Чемезова, его бывшей супруги и близких родственников арестованы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

