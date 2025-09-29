Бывший вице-губернатор Олег Чемезов задержан

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан.

«Чемезов задержан ГСУ при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, поэтому все выглядит странно и на грани покушения на убийство. По существу – полный бред, Смирнов льет грязь на всех, на кого попросят, лишь бы остаться на свободе. печально, что у нас было такое ЖКХ. Типа он невиноватый, ему все давали команды, в том числе Олег Леонидович», – сообщили представители защиты.

Напомним, сразу после выборов губернатора Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – у него и его гражданской жены Ирины оказались заблокированы счета. Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Жена Чемезова Ирина находится под домашним арестом – ее подозревают в мошенничестве с грантами, которые она получала на развитие своего бизнеса. На прошлой неделе Чемезов ушел в отставку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

