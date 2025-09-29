Бывшего вице-губернатора Чемезова увезли на скорой прямо с допроса

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову стало плохо во время допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД.

«Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали», – рассказали представители защиты.

Напомним, Олега Чемезова задержали сегодня утром. Его адвокат Мария Кирилова заявила: «Чемезов задержан ГСУ при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, поэтому все выглядит странно и на грани покушения на убийство».

Сразу после выборов губернатора Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – у него и его гражданской жены Ирины заблокированы счета. Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

