российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 сентября 2025, 15:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Бывшего вице-губернатора Чемезова увезли на скорой прямо с допроса

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову стало плохо во время допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД.

«Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали», – рассказали представители защиты.

Напомним, Олега Чемезова задержали сегодня утром. Его адвокат Мария Кирилова заявила: «Чемезов задержан ГСУ при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, поэтому все выглядит странно и на грани покушения на убийство».

Сразу после выборов губернатора Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – у него и его гражданской жены Ирины заблокированы счета. Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Бывший вице-губернатор Олег Чемезов задержан

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Адвокаты задержанного Олега Чемезова заявили, что его провоцировали на бегство / Бывший вице-губернатор Олег Чемезов задержан / Гендиректора «Облкоммунэнерго» объявили в розыск / Экс-директора дочки «Облкоммунэнерго» Боликова отправили в СИЗО / Директора дочки «Облкоммунэнерго» отпустили на свободу / Коммунального олигарха Алексея Боброва отправили в СИЗО (ФОТО) / «Правую руку» Боброва и Бикова отправили в СИЗО до 15 ноября / Экс-директора ОТСК задержали еще на 72 часа (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,