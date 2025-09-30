российское информационное агентство 18+

Бывший вице-губернатор Чемезов находится в ИВС

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов находится в изоляторе временного содержания. Когда состоится заседание суда по избранию меры пресечения, пока неизвестно.

Напомним, Олега Чемезова задержали утром 29 сентября. Его адвокат Мария Кирилова заявила: «Чемезов задержан ГСУ при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, поэтому все выглядит странно и на грани покушения на убийство».

Вечером Чемезов почувствовал себя плохо во время допроса, его увезли в больницу прямо из Главного следственного управления.

Как уже писал «Новый День», в середине сентября Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

