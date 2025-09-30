Бывший вице-губернатор Чемезов находится в ИВС

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов находится в изоляторе временного содержания. Когда состоится заседание суда по избранию меры пресечения, пока неизвестно.
Напомним, Олега Чемезова задержали утром 29 сентября. Его адвокат Мария Кирилова заявила: «Чемезов задержан ГСУ при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, поэтому все выглядит странно и на грани покушения на убийство».
Вечером Чемезов почувствовал себя плохо во время допроса, его увезли в больницу прямо из Главного следственного управления.
Как уже писал «Новый День», в середине сентября Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»