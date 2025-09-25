Вице-губернатор Чемезов отправлен в отставку

Вице-губернатор Олег Чемезов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер, сообщает ДИП. Прекращает работать Олег Чемезов с 25 сентября 2025 года.

Напомним, что Чемезов переехал в Екатеринбург в 2019 году, на позицию замгубернатора в штат к Евгению Куйвашеву. После отставки Куйвашева весной активно начали говорить, что уйдет и Чемезов – своим в свердловской политике он стать так и не смог и поводов тянуть «наследие» бывшего губернатора у Дениса Паслера, в общем-то, не было. Тем не менее, Чемезов как руководитель внутриполитического блока остался заниматься выборами Паслера.

Сразу после завершения голосования Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – у него и его гражданской жены Ирины оказались заблокированы счета, потому что Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Бобровым и Биковым.

Жена Чемезова Ирина находится под домашним арестом – ее подозревают в мошенничестве с грантами, которые она получала на развитие своего бизнеса.

В СМИ и соцсетях также активно вирусилась тема гостиницы в Черногории, записанной на Ирину Чемезову. Самым интересным там стало даже не то, что жена чиновника владеет дорогостоящей недвижимостью за рубежами родины, а то, что в этой гостинице в низкий сезон, якобы, проходили реабилитацию ВСУшники.

Ирина Чемезова через соцсети все обвинения в свой адрес отрицала.

Екатеринбург, Елена Васильева

