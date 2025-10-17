российское информационное агентство 18+

Пятница, 17 октября 2025, 10:45 мск

Бывший вице-губернатор Чемезов останется в СИЗО

Судья Свердловского областного суда Татьяна Айнсоф отказала защите бывшего вице-губернатора Олега Чемезова в изменении меры пресечения. В пресс-службе суда сообщили, что Олег Чемезов останется под арестом до 15 ноября.

Как уже писал «Новый День», Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб более миллиона рублей – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам. Речь идет, очевидно, о деле «Облкоммунэнерго».

На первом заседании по избранию меры пресечения 30 сентября защита просила для Чемезова домашний арест, обвинение это категорически не устраивало, поскольку бывший вице-губернатор может оказать давление на свидетелей и мешать расследовать уголовное дело. Вторая часть заседания проходила в закрытом от прессы режиме, поскольку была оглашена медицинская тайна – по словам адвокатов, Чемезов тяжело болен.

Добавим, Чемезов ушел с поста вице-губернатора 25 сентября, а 29 сентября его задержали. Его бывшая жена Ирина Чемезова (экс-супруги проживают вместе и ведут общее хозяйство), которая проходит по делу о мошенничестве, находится под домашним арестом до 1 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

