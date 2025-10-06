российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 октября 2025, 15:21 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Экс-супруге бывшего вице-губернатора продлили домашний арест

Бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине, которая проходит по делу о мошенничестве, продлили домашний арест до 1 ноября, передает корреспондент «Нового Дня».

Слушание по мере пресечения было закрыто от прессы по ходатайству самой госпожи Чемезовой и ее адвокатов, поскольку так могла быть раскрыта информация о детях предпринимательницы.

У защиты есть три дня, чтобы оспорить решение о продлении меры пресечения. Ранее ее адвокаты и защитники ее бывшего супруга, с которым они фактически сожительствуют, настаивали на том, что из-за избрания подобной меры пресечения родители несовершеннолетних детей лишены возможности отводить их в школу, покупать продукты и так далее.

Напомним, на прошлой неделе Олег Чемезов был помещен под стражу на время следствия, несмотря на то, что у него имеются заболевания, препятствующие нахождению в СИЗО, а также у него на иждивении есть несовершеннолетние дети. Бывший вице-губернатор тоже проходит по делу о мошенничестве, но уже по линии Облкоммунэнерго.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина, Таисия Косачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Кто такой экс-вице-губернатор Чемезов, которого посадили в СИЗО, арестовав счета на 500 млн / У семьи Чемезовых арестовали элитные квартиры и автомобили на 500 млн рублей / Суд отправил бывшего вице-губернатора Чемезова под арест (ФОТО, ВИДЕО) / Суд определяет меру пресечения для бывшего вице-губернатора Олега Чемезова (ФОТО) / Олега Чемезова привезли в суд / Бывшему вице-губернатору предъявили обвинение в мошенничестве / Бывший вице-губернатор Чемезов находится в ИВС / Бывшего вице-губернатора Чемезова увезли на скорой прямо с допроса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,