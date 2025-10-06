Экс-супруге бывшего вице-губернатора продлили домашний арест

Бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине, которая проходит по делу о мошенничестве, продлили домашний арест до 1 ноября, передает корреспондент «Нового Дня».

Слушание по мере пресечения было закрыто от прессы по ходатайству самой госпожи Чемезовой и ее адвокатов, поскольку так могла быть раскрыта информация о детях предпринимательницы.

У защиты есть три дня, чтобы оспорить решение о продлении меры пресечения. Ранее ее адвокаты и защитники ее бывшего супруга, с которым они фактически сожительствуют, настаивали на том, что из-за избрания подобной меры пресечения родители несовершеннолетних детей лишены возможности отводить их в школу, покупать продукты и так далее.

Напомним, на прошлой неделе Олег Чемезов был помещен под стражу на время следствия, несмотря на то, что у него имеются заболевания, препятствующие нахождению в СИЗО, а также у него на иждивении есть несовершеннолетние дети. Бывший вице-губернатор тоже проходит по делу о мошенничестве, но уже по линии Облкоммунэнерго.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина, Таисия Косачева

