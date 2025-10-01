Кто такой экс-вице-губернатор Чемезов, которого посадили в СИЗО, арестовав счета на 500 млн

В Екатеринбурге накануне прошло заседание суда, на котором бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отправили в следственный изолятор. Там он пробудет до середины ноября. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. Как Чемезов проделал путь от влиятельного свердловского чиновника до арестанта за шесть лет, вспоминает «Новый День».

О назначении его в Свердловскую область стало известно в марте 2019 года. «Олег Леонидович будет курировать те вопросы, которые курировал ранее в правительстве Александр Геннадьевич Высокинский (экономика, инвестиции, – прим. ред.). Я уверен, что у него все получится. Сам он уроженец Свердловска, знает город и регион», – говорил тогдашний свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В департаменте информполитики уточняли, что Чемезов будет отвечать также за вопросы информатизации и проект «Умный регион». По факту вышло иначе: он занимался внутренней политикой, а также некоторыми экономическими направлениями, например, закупками в области здравоохранения, дорожным строительством. Информатизацией, а равно инвестициями, ведал и ведает другой замгубернатора – Дмитрий Ионин.

«Тюмень отдает лучших людей для усиления других регионов», – комментировал назначение тогдашний тюменский губернатор Александр Моор, пожелав Чемезову успеха на новом месте работы и такого же взаимопонимания, какое было у Чемезова с органами власти Тюменской области.

Интересно, что в первое время в Свердловской области Чемезов практически не попадал в повестку. Разве что в отчетах о доходах. Так, по итогам 2018 года выяснилось, что отец шестерых детей, тогда еще заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской облдумы, заработал всего 111 тысяч рублей. За год. В собственности у него был только снегоход. На новом месте работы Чемезов получил уже 7 млн рублей годовых, оказавшись на 4-м месте среди чиновников свердловского кабмина по уровню доходов.

Единственный скандал, в который угодил Чемезов в то время, произошел по вине его брата Игоря: тюменский предприниматель стал фигурантом уголовного дела о взятке в крупном размере. Он дал 250 тысяч рублей врачу за то, чтобы тот поставил его сыну диагноз, позволяющий не проходить срочную службу в рядах Российской армии. Было возбуждено уголовное дело, брат чиновника даже провел некоторое время в СИЗО, однако в итоге отделался довольно легко: штрафом в 1 млн рублей.

В следующий раз Олег Чемезов оскандалился без посторонней помощи. Когда в 2020 году была объявлена самоизоляция и вся страна ушла на вынужденный карантин, вице-губернатор решил продемонстрировать, как надо правильно проводить время взаперти, и выложил в своем аккаунте в запрещенной сейчас сети с хештегом #оставайтесь дома несколько сториз – на фото дети занимаются у шведской стенки растяжкой, а на видео запечатлено, как супруга Чемезова катается на белой лошади и как сыновья и дочери осваивают рукоход на приусадебном участке в окружении корабельных сосен. Правда, потом все эти публикации были удалены.

Следующий скандал приключился на фоне инцидента в Екатеринбурге, когда мигранты напали на девушку в автобусе и ее мать. Вместо того чтобы вступиться за жертв произвола приезжих, Чемезов заявил почти буквально «сами виноваты»: «…У самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно. Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом», – разродился виктимблейдинг-спичем вице-губернатор.

Уральские женщины выступили с резкой критикой слов зама Куйвашева, а политологи рассуждали, чем закончится для Чемезова его тирада, однако его спасло то, что все заявления были сделаны в 20-х числах февраля 2022 года. После объявления о начале СВО всем стало не до необдуманных заявлений регионального чиновника, и история забылась.

Справка

Олег Чемезов родился 22 сентября 1964 года. В 1987 году окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», работал психиатром. В 1998 году – Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент», квалификация «Экономист». Дополнительное к высшему – Академия народного хозяйства при правительстве РФ в 2008 году, квалификация «Мастер делового администрирования». Защитил диплом MBA в Швейцарии.

В медицине прошел трудовой путь от санитара хирургического отделения до заведующего психиатрическим отделением Ханты-Мансийского окружного психонаркологического диспансера.

1993-1998 гг. – генеральный директор Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования.

1998-1999 гг. – первый заместитель главы администрации ХМАО.

1999-2004 гг. – первый заместитель председателя правительства ХМАО.

2004-2005 гг. – первый заместитель губернатора Тюменской области.

2005-2006 гг. – Вице-президент – директор департамента по взаимодействию с федеральными органами власти управления по взаимодействию с российскими органами государственной власти ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».

2006-2013 гг. – Вице-президент, директор филиала «ТНК-ВР Сибирь» в Тюмени, директор филиала нефтяной компании «ТНК ВР Менеджмент» «ТНК ВР Сибирь» в Тюмени (с 2013 г. – ОАО «РН Менеджмент» «Сибирь»).

С 2013 года – председатель правления ООО «Управляющая компания «Партиком».

Избирался депутатом Ханты-Мансийского городского совета народных депутатов, депутатом Тюменской городской думы пятого и шестого созывов, депутатом Тюменской областной думы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube