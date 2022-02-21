Женщины ответили Чемезову и потребовали объясниться за оправдание насилия над «фривольными девушками»

Уральских женщин возмутило высказывание вице-губернатора Олега Чемезова, который после встречи с представителями этнических диаспор по следам нападения азербайджанских подростков на молодую свердловчанку и ее мать заявил о фривольности русских девушек, которые сами провоцируют молодых людей на насилие. «Новый День» поговорил с известными екатеринбурженками о заявлении первого заместителя губернатора области.

Президент межрегиональной общественной организации «Женский юрист» Наталья Голоснова в беседе с корреспондентом агентства обратила внимание на то, что слова чиновника противоречат концепции гендерного равноправия. «Мы забываем статью Конституции РФ о том, что мужчины и женщины имеют равные права и свободы, и на таком уровне декларируется объективизация женщин, что они должны соответствовать каким-то мужским стереотипам, говорится, что надо учить женственности девочек. А мальчиков не надо учить, что они должны быть мужественными, относиться друг к другу с уважением, вне зависимости от пола, расы, национальности и того, как мы выглядим? Насилие неприемлемо ни в каком виде и ни в отношении кого-либо – взрослая ли это женщина, пожилой ли мужчина, юная ли девочка, да кто угодно. С одной стороны, мы говорим о целях устойчивого развития ООН, о гендерном равенстве, а с другой – такие заявления, которые уводят нас на пять шагов назад, которые оправдывают насилие над женщиной не той одеждой, курением или употреблением алкоголя», – подчеркнула она.

По словам Голосновой, организация «Женский юрист» все еще регистрирует всплеск обращений о домашнем насилии в связи самоизоляцией и коронавирусом. «И в этой связи очень хочется поговорить о качестве предоставляемой помощи жертвам насилия, о количестве кризисных центров на территории Свердловской области, чтобы люди, которые сталкиваются с этой проблемой, могли получить квалифицированную помощь с проживанием. Об этом хочется говорить, а не о том, кому какую юбку надевать и в какой цвет красить волосы», – добавила собеседница «Нового Дня».

Коуча Ксению Телешову, которая в том числе специализируется на тренингах для женщин, тоже возмутили заявления вице-губернатора. «Женщину нельзя использовать как предмет. И понятие «легкодоступная» – весьма относительно. В отличие от буквы закона. В Уголовном кодексе четко сказано, что рукоприкладство запрещено, даже если вам кажется, что женщина того заслуживает, – подчеркнула она в разговоре с «Новым Днем». – Если мы сейчас будем говорить, что женщины в автобусе сами спровоцировали поведение этих подростков, то мы далеко не уедем. Чудовищное, отвратительное поведение, которое должно караться. Если вы приезжаете в страну, вы должны знать ее законы, а их незнание не освобождает от ответственности. Рукоприкладство плохо – с какой стороны ни посмотрим. Бить нельзя ни детей, ни женщин, ни мужчин. И если мы будем с экранов телевизоров говорить, что «доступная женщина» и «сама виновата», мы к чему придем? К домострою? Или к тому, что женщин будут в мешки складывать и насильно замуж отдавать? Сказанное [вице-губернатором Олегом Чемезовым] непродуманно, мне ближе позиция губернатора Евгения Куйвашева, который написал, что такое поведение не поддается никаким оправданиям».

Представитель православной общественности Екатеринбурга Оксана Иванова сообщила «Новому Дню», что ждет объяснений от Чемезова. «Это заявление было сделано не само по себе, а на фоне того, что побили двух женщин, одной из которых сломали ногу. В этой ситуации от вице-губернатора хотелось бы услышать слова утешения и заверения, о том, что впредь русские женщины могут быть спокойны, чувствовать себя защищенными на русской земле, – заметила собеседница агентства. – Вместо этого мы услышали сентенцию о неподобающем виде, который мог спровоцировать представителей диаспор. Но ведь это неправда – в том числе в отношении конкретного случая. Заявление уважаемого вице-губернатора оскорбительно – и не только в отношении этой девушки и ее мамы, но и всех русских женщин. Это обвинение со стороны человека, который должен если не защищать нас, то создавать условия для безопасной и спокойной жизни. А власть, выходит, не готова к этому. Женщине сломают ногу – а потом еще и обвинят в том, что у нее юбка недостаточно длинная. Выходит, нас могут защищать только наши близкие – мужья, братья, сыновья. Здесь встает очень важный вопрос о роли государства в защите чести и достоинства русской женщины».

По словам Ивановой, вопросы к нравственности и целомудрию можно обсуждать – в рамках христианского дискурса, но в этой ситуации разговор идет о законах и норме жизни на земле. «Важный момент, который касается того, что, со слов уважаемого вице-губернатора, предлагается запустить представителей диаспор в учебные заведения учить русских юношей и девушек жизни. Мне это непонятно – кто это будет? Мулла, если это азербайджанская диаспора? Представители бизнеса? Какую традицию мы запускаем под видом диаспор? Русских юношей и девушек представители ислама будут учить, как строить жизнь? Это вызывает большое недоумение. Особенно у православной общественности, потому что мы знаем, что православное духовенство в образовательные учреждения не пускают. Даже основы православной культуры с боями приходится продвигать, а исламским проповедникам, выходит, двери широко открываются? И что мы получим на выходе? Это все вызывает большие вопросы. Надеюсь, что после этих скандальных высказываний [Олега Чемезова] мы услышим не только успокоительные слова. Дезаувировать эти заявления надо с помощью дел. Давайте встречаться с представителями русской диаспоры, с православным духовенством, которое тоже может учить нравственности, целомудрию, учитывая, что наша культура выросла на русском православии. Я сдерживаю свои эмоции, но в данном случае от имени русских женщин, от имени православных хочу попросить вице-губернатора объясниться», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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