«Неудачное высказывание может стать поводом». Политологи о судьбе Олега Чемезова после высказываний о мигрантах

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов закрыл комментарии в Instagram после высказываний о мигрантах и «фривольных» девушках. «Новый День» спросил у политологов, чем обернется крупный скандал для политика, который должен курировать будущие губернаторские выборы – отставкой или выговором?

«Не думаю, что высказывания Чемезова приведут к его отставке. Он непубличная фигура. А непубличные люди часто допускают огрехи и не всегда отдают себе отчет, как может отозваться их слово. Хотя это важно понимать политикам и администраторам, которые занимают высокие посты. В первую очередь Олег Чемезов сделает для себя выводы, что впредь надо быть осторожнее. Но вряд ли для него последуют санкции. Максимум выговор», – считает политолог Сергей Мошкин.

Эксперт Михаил Коробельников также уверен, что из-за одного неудачного высказывания чиновника не уволят. Но в разгоревшемся скандале может быть другая подоплека. «Многие чиновники периодически высказываются эмоционально, не подумав о последствиях. Чемезов – не первый и не последний. Но этот конфликт может быть использован в политической борьбе за пост вице-губернатора. Другой вопрос, что чиновника такого уровня убирают только тогда, когда есть другой претендент на его место. Неудачное высказывание не может быть мотивацией для отставки, но может стать поводом. Почему слова Чемезова сейчас вызвали такую бурю? Он попал в повестку. В нынешней ситуации есть курс на ужесточение миграционной политики. Если бы Чемезов что-то подобное сказал три-четыре года назад, то над ним бы посмеялись и забыли. А сейчас это скандал», – отметил собеседник агентства.

По мнению Сергея Мошкина, из-за пресловутой политкорректности непринято вслух обсуждать проблемы межнациональных отношений. Но это тема очень болезненная, и любой прецедент вроде высказываний Чемезова может спровоцировать негативные эмоции. «Межэтнические отношения – сложная тема не только для России, но и для других многонациональных обществ. То, что чиновник предложил приглашать представителей диаспор в колледжи и школы для воспитательной работы с подростками – это глупость. Такие вещи придумываются от растерянности, когда не знают, что делать. Мы живем в такое время, когда к нам прибывают миллионы мигрантов. И автохтоны (коренные жители) оказались не готовы к наплыву людей с другим языком, другой культурой, другими традициями. В результате в больших городах появляются этнические гетто. В Екатеринбурге это процесс уже идет – часть старой Сортировки, Железнодорожного района заняты мигрантами. Но проблема существует по всему миру, и везде решается по-разному. Например, в Париже власти делали это осознанно – селили прибывших мигрантов в одном районе, что привело к появлению анклавов. В Канаде, наоборот, приезжих расселяют по разным городам, даже родственников. Это в чем-то жесткая мера, но в перспективе она позволяет мигрантам быстрее адаптироваться в новой стране. У нас все происходит стихийно, и в будущем это может обернуться серьезными проблемами. Тут нет быстрых и легких решений. Психологи говорят, что лучший способ адаптации мигрантов – совместная деятельность. Например, дети разных национальностей учатся вместе. Но, во-первых, это не гарантирует успеха, а во-вторых, это длительная работа», – отмечает собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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