Вице-губернатор Чемезов попытался объяснить, что имел в виду под «пользоваться [женщиной] как предметом»

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов в очередной раз привлек к себе внимание, пытаясь объяснить свое неудачное высказывание о русских женщинах, которые, якобы, ведут себя фривольно, что дает мужчинам повод «пользоваться ими как предметом». Под расшифровку собственных слов Чемезов отвел сразу два поста в личном инстаграме, но вышло опять двояко.

Едва шум вокруг Чемезова угас на фоне вчерашних сообщений о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а также об экономической ситуации в целом, – как вице-губернатор Свердловской области решил напомнить о себе сам. В личном блоге в инстаграме чиновник в очередной раз поднял тему поведения русских женщин и своего к этому отношения. Сразу в двух постах Чемезов попытался разобрать свое собственное высказывание, которое вызвало шквал негодования.

Напомним, как звучало первое высказывание: «Мы также согласились, что недостаточно проводим культурно-просветительную работу среди подрастающего поколения с точки зрения семейных ценностей и отношения к женщине. С другой стороны, у самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно. Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом».

В новых своих постах вице-губернатор Олег Чемезов буквально по абзацам попытался разобрать спич, поскольку «ситуация с обсуждением зашла очень далеко».

«... «образ поведения..». Конечно же любая женщина имеет полное право одеваться и вести себя так, как она хочет. Но мне лично неприятно, когда женщина курит, злоупотребляет алкоголем, ругается матом. И это моя точка зрения, часть моего воспитания и образа жизни. И прошу всех, кому это не нравится, относиться к этому так же, как каждый относится к своей точке зрения, своему воспитанию и своему образу жизни. И допускать, что в этом мы можем существенно отличаться…– пишет Олег Чемезов. – «пользоваться как предметом…» Сравнительный оборот, без конкретного применения к конкретным девушкам, а моя личная оценка потребительского, хамского отношения некоторых приезжих, исходя из их культуры и воспитания, к некоторым женщинам. И прошу прощения, если кто-то воспринял этот оборот как персонализированную оценку».

В двух постах чиновник также объясняет, почему в принципе провел встречу с представителями диаспор, и о чем на ней шла речь. Завершается объяснение отсылкой к Библии: «А что касается оценок и характеристик в отношении меня людьми, которые со мной лично не знакомы, могу сказать только одно: «Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будет отмерено. «Библия Мф. 7:1-2», – заключает Олег Чемезов.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина потребовала отправить в отставку вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Известные уральские женщины также осудили Чемезова за его высказывание и потребовали объясниться. Политологи, в свою очередь, оценили дальнейшие перспективы чиновника.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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