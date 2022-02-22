В Госдуме потребовали уволить вице-губернатора за слова о «фривольных» русских девушках

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина потребовала отправить в отставку вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова после его заявлений о «фривольности» русских девушек, которые сами провоцируют мужчин на насилие.

«Учитель (имеется в виду мать девушки, которой сломали ногу подростки-«южане», – прим. ред.) по определению не может себя вести так, как описывает этот вице-губернатор. Кроме того, зима, Урал, а она что, в бикини там ездила? Или лезгинку танцевала там в автобусе? Я думаю, что это воинствующее невежество, которое возведено в ранг вице-губернатора. Оно требует незамедлительной оценки со стороны губернатора, который назначил человека столь дремучего в своих суждениях по отношению к роли и месту женщины в обществе. Его только за это высказывание надо отстранить от должности», – сказала Останина в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее в беседе с «Новым Днем» известные уральские женщины также осудили Чемезова за его высказывание и потребовали объясниться. Политологи, в свою очередь, оценили дальнейшие перспективы чиновника.

Екатеринбург, Елена Сычева

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