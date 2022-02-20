«Опять русские виноваты, одеваются у себя на родине не так?» Соцсети взорвались после высказываний вице-губернатора Чемезова о мигрантах и «фривольных» девушках

Вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову пришлось оправдываться в Instagram после неоднозначных высказываний на встрече с лидерами национальных диаспор. На мероприятии обсуждался инцидент на Сортировке, когда компания подростков из мигрантских семей избила двух женщин на автобусной остановке.

По данным СМИ, на встрече Чемезов предложил допустить диаспоры для воспитательной работы в школах и колледжах. «Мы также согласились, что недостаточно проводим культурно-просветительную работу среди подрастающего поколения с точки зрения семейных ценностей и отношения к женщине. С другой стороны, у самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно. Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом», – цитирует вице-губернатора издание 66.ru.

Слова свердловского чиновника вызвали взрыв возмущения в соцсетях. После этого Олег Чемезов попытался оправдаться на личной странице в Instagram: «Моя пятничная встреча с диаспорами вызвала много эмоций и рассуждений. Хочу рассказать от первого лица. 1) Категорически не допускаю мысли в мужской голове о дозволенности бить женщину, презираю таких… 2) Семья формирует основы взаимоотношений между мальчиками и девочками, в любой религии семья является основой нравственного воспитания и поскольку поступок был совершен представителем Азербайджанской диаспоры, была проведена встреча со всеми диаспорами. 3) До диаспор была доведена ясная позиция: такие поступки не останутся безнаказанными. Они будут иметь жесткие правовые последствия и для тех, кто их совершает, и для их родственников, а так же для тех, кто помогает им в нашей стране легализоваться незаконным способом. И последнее: те, кто приезжает к нам, должны жить по нашим правилам и законам, и мы никому не позволим менять наши культурные ценности».

Однако подписчики вице-губернатора явно не разделяют его позицию. «Дожили! Это что за дикая история про встречи с диаспорами в учебных заведениях и культурный обмен от первых лиц региона. Про фривольность русских девушек?! Про то, что сами виноваты?! Вы там совсем очумели? До каких пор представители т.н. диаспор будут чувствовать себя без наказано? Позор», – пишет asya_ivi.

Другие пользователи возмутились влиянию национальных диаспор, если речь идет о преступлении. «Что такое диаспоры? Это субъекты права, отдельная ветвь власти? Почему до них сейчас надо доносить, что действия их представителей не останутся безнаказанными? А до этого, получается, оставались? А если безнаказанными оставались, значит, с кем-то во власти они договаривались, заносили денег, отмазывали своих? Кто-то за это ответственность понесет? Почему обязательно нужен общественный резонанс, чтобы вы начали шевелиться?», – отмечает margarita_che19.

«Диаспора это кто, что в российском законодательстве? ОПГ? Опять русские сами виноваты, одеваются у себя на родине не так?» – вторит valeriy.81.

Как ранее писал «Новый День», вечером 11 февраля в микрорайоне Сортировка компания парней напала на екатеринбургскую учительницу и ее дочь. Местные жители рассказали, что подростки давно кошмарят район: отбирают шапки, телефоны и пристают к девушкам. В полиции возбудили два уголовных дела: по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» и по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Два несовершеннолетних участника избиения женщин арестованы на два месяца.

Вице-губернатор Олег Чемезов работает в свердловском правительстве с марта 2019 года, куда перешел из Тюменской областной думы. В декабре 2021 года он был назначен куратором внутренней политики региона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»