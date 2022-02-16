Губернатор готов «разобраться» с бандой приезжих, нападающих на женщин

Губернатор Евгений Куйвашев обещал «разобраться» с группой приезжих подростков, которые, по данным СМИ, нападают на девушек и женщин на Сортировке: отнимают шапки, телефоны, избивают.

Губернатор Куйвашев на своей странице в инстаграме задался вопросом, откуда взялись хулиганы: «Они из Краснодарского края приехали или это всё-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают – какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские. И за такое любому – подростку и взрослому – грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит, они не должны жить в нашей стране. Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды – пишите мне в личные сообщения, я разберусь».

Пост Куйвашева

Ранее портал e1.ru сообщал, что вечером 11 февраля компания парней избила девушку и ее маму на автобусной остановке. «Это моя свекровь и сестра мужа. Конфликт у девушки с мужчинами начался в автобусе № 57, – рассказала родственница пострадавших. – Мужчины начали дергать шапку, давать подзатыльники и всячески издеваться над девушкой. Она попросила маму встретить ее с автобуса на конечной остановке. А после случилось избиение! Девушка с мамой отбивались как могли!»

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что преступление было раскрыто сотрудниками отдела полиции № 11 в тот же день. «В отношении лица, причинившего телесные повреждения заявительнице, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемый 17-летний молодой человек был установлен и задержан», – прокомментировали в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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