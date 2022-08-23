Расследование по уголовному делу «южан», избивших мать и дочь на Сортировке, закончено

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух подростков 17 и 18 лет. Их будут судить за хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой с применением насилия по предварительному сговору. Вскоре дело будет направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга, сообщили в прокуратуре.

Как уже сообщал «Новый День», резонансное ЧП случилось 11 февраля на улице Пехотинцев. Двое подростков оскорбили и ударили ехавшую с ними в автобусе девушку. Она испугалась, позвонила матери и попросила ее встретить. На остановке «Пехотинцев» обвиняемые вышли за девушкой, после чего напали на нее и на мать – учительницу. Обе получили травмы.

Кроме этого, один из обвиняемых 16 мая 2021 года в том же районе избил и ограбил несовершеннолетнего юношу. Другой 9 сентября 2021 года вместе с сообщником открыто похитил мобильный телефон из автомобиля екатеринбуржца. Когда автовладелец попытался защитить свое имущество, ему сломали нос.

Преступление на Сортировке вызвало огромный общественный резонанс. Губернатор Евгений Куйвашев в соцсетях пообещал лично разобраться с бандой «южан», которые терроризируют местных жителей. Вице-губернатор Олег Чемезов провел встречу с лидерами национальных диаспор, но его неосторожные высказывания о «фривольном» поведении девушек вызвали новый скандал. В ходе расследования выяснилось, что нападавшие – граждане РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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