По факту нападения подростков на мать и дочь возбуждено еще одно уголовное дело

Следователи Железнодорожного района Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» по факту нападения группы подростков на двух женщин – мать и дочь – вечером 11 февраля.

Кроме того, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, ранее возбужденное полицией уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», передано из органов МВД в СУ СКР по Свердловской области. Дела соединены в одно производство.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что по подозрению в избиении женщины и ее дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 2004 и 2005 г. р. Оба они – студенты одного из колледжей Екатеринбурга. Один из них состоял на учете в ПДН за причастность к грабежу. Подростки воспитываются в полных семьях. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Полиция продолжает поиск возможных соучастников нападения.

Как уже сообщал «Новый День», накануне глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента в Екатеринбурге, где 11 февраля группа молодых людей из ближнего зарубежья избили девушку и ее мать. В следкоме отмечают, что такие случаи не редкость и в других регионах. Сегодня на коллегии МВД президент Владимир Путин заявил, что нарушение правопорядка, незаконная трудовая деятельность и проявления экстремизма со стороны мигрантов должны служить основанием для высылки их из России и запрета на повторный въезд в нашу страну.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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