После скандала с южанами Чемезов собрал лидеров диаспор. Но не всех

Вице-губернатор Олег Чемезов сегодня по поручению Евгения Куйвашева назначил встречу с представителями национальных диаспор, чтобы обсудить инцидент на Сортировке 11 февраля, когда на двух женщин напали подростки-южане. Но, как выяснилось, пригласили не всех.

Например, приглашения не получил руководитель грузинского общества «Сакартвело» (Грузия), руководитель общественной организации «Интернациональный союз диаспор Свердловской области» Нукри Чавлеишвили, о чем он сообщил на своей странице в фейсбуке. Общественник рассказал «Новому Дню», что проблему с социализацией мигрантов надо решать всем вместе и работать над этим постоянно, а не от случая к случаю. По его словам, у него и его соратников есть понимание и сути проблемы, и методов их решения, есть готовность включиться в процесс сотрудничества с властями, но их к диалогу почему-то не приглашают. «То, что случилось 11 февраля, позор для нас всех, в том числе и для меня. Нормальный и вменяемый кавказец, воспитанный в духе наших обычаев и традиций, никогда не позволит себе подобного поведения», – подчеркнул он и призвал областные власти привлечь к решению задач национальной политики как можно больше организаций, желательно таких, которые понимают, как решить национальный вопрос сегодня, а не «застряли в 90-х». «Одной встречей и одним разговором вопрос не решить», – уверен Нукри Чавлеишвили.

Как уже сообщал «Новый День», вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев второй раз за два дня поднял тему нападения приезжей молодежи на свердловчан и раздал подчиненным поручения, которые надо выполнить за четыре дня. «Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан, – заявил он. – Предупредить, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории Российской Федерации и Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. По каждому, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично», – подчеркнул губернатор.

Также накануне вечером силовики огласили новые подробности инцидента 11 февраля. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил,что по подозрению в избиении женщины и ее дочери задержаны уже два молодых человека, 2004 и 2005 г. р. Оба они – студенты одного из колледжей Екатеринбурга. Один из них состоял на учете в ПДН за причастность к грабежу. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Полиция продолжает поиск возможных соучастников нападения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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