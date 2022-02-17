Куйвашев велел разобраться с агрессивными мигрантами за четыре дня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев второй раз за два дня поднял тему нападения приезжей молодежи на свердловчан и раздал подчиненным поручения, которые надо выполнить за четыре дня.

В видеозаписи, которую распространил официальный телеграм-канал департамента информполитики, губернатор сообщил, что ему в личные сообщения уже пришли рассказы более чем о 20 случаях нападений. «Я прошу управление по обращениям граждан проанализировать все случаи, связаться со всеми, подготовить соответствующие документы. Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан. Предупредить, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории Российской Федерации и Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. По каждому, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично», – подчеркнул губернатор.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в своем инстаграме Евгений Куйвашев написал: «Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды – пишите мне в личные сообщения, я разберусь». До этого в СМИ появилась информация, что в районе Сортировки орудует банда молодых людей из одной из южных республик: они нападают в основном на женщин, оскорбляют их, избивают, отнимают головные уборы и телефоны. Ситуацию уже взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Добавим, по сообщению «Ъ-Урал», завтра, 18 февраля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев проведет в режиме видео-конференц-связи совещание с уральскими губернаторами, на котором будет помимо прочего обсуждаться ситуация с мигрантами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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