Арестован один из подростков, напавших на женщину с дочерью

Железнодорожный суд Екатеринбурга сегодня арестовал до 12 апреля подростка, который подозревается в нападении на женщину 11 февраля.

В СУ СКР уточнили, что речь идет о юноше 2005 г.р., который является фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В ближайшее время будет принято решение по его товарищу 2004 г. р.

Как уже сообщал «Новый День», накануне следователи Железнодорожного района Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» по факту нападения группы подростков-южан на двух женщин – мать и дочь – вечером 11 февраля. Ранее возбужденное полицией уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» передано из органов МВД в СУ СКР по Свердловской области. Дела соединены в одно производство. Полиция продолжает поиск возможных соучастников нападения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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