Путин призвал МВД навсегда высылать из России мигрантов, нарушивших закон

Нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность и любые проявления экстремизма со стороны мигрантов должны служить основанием для высылки их из России и запрете на повторный въезд в нашу страну. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

«Мы, безусловно, рады всем, кто приезжает к нам работать, учиться, просто жить, кто соблюдает законы России, с уважением относится к нашей культуре и традициям. У таких иностранных граждан должна быть возможность без лишней бумажной волокиты оформлять все необходимые документы, – отметил президент. – Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой преступный бизнес, должны самым жестким образом пресекаться. Проявления экстремизма, нарушение правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для принятия быстрого решения и исполнения решения о высылке и запрете на въезд в нашу страну в будущем. Работать надо в этой среде на постоянной основе».

Как уже сообщал «Новый День», накануне глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента в Екатеринбурге, где 11 февраля группа молодых людей из ближнего зарубежья избили девушку и ее мать. В следкоме отмечают, что такие случаи не редкость и в других регионах. «С участием трудовых мигрантов всё чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования», – заявили в СКР.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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