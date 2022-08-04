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Четверг, 4 августа 2022, 11:47 мск

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В России растет число совершенных мигрантами тяжких преступлений

Следственный комитет России регистрирует рост числа тяжких и экстремистских преступлений, совершенных мигрантами за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

«Отмечается увеличения случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений – убийств, изнасилований, похищений людей, получают распространение экстремистские настроения», – сказал глава ведомства.

По его словам, в прошлом году правоохранители РФ расследовали 36 420 преступлений, совершенных иностранными гражданами. Рост к 2020 году составил почти 6%. В первом полугодии 2022-го расследовано 21 048 преступлений, что также свидетельствует о росте на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Преступления, совершенные мигрантами, не отличаются какими-либо специфическими чертами. Дезадаптация, длительное нахождение на территории иностранного государства вдали от семьи, бытовая неустроенность и материальные трудности, социальная незащищенность – все эти факторы, психологически угнетая, провоцируют приезжего на поиск криминальных способов выхода из сложившейся ситуации», – отметил Бастрыкин.

Немало случаев правонарушений связано с оказанием сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападениями на них. Большинство преступлений совершается мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода. В основной массе это кражи, а также преступления против личности. «Неблагоприятной миграционной обстановке в стране во многом способствует именно нелегальная миграция», – подчеркнул глава СКР.

Бастрыкин призвал проработать вопрос кодификации миграционного законодательства, что, по его мнению, позволит систематизировать социально-экономические, трудовые, иные организационные аспекты, а также предусмотреть гарантии с учетом действующих международных соглашений.

В феврале на коллегии МВД России президент Владимир Путин заявил, что нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность и любые проявления экстремизма со стороны мигрантов должны служить основанием для их высылки из России и запрета на повторный въезд. За неделю до этого глава государства поручил заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву возглавить комиссию по совершенствованию миграционной политики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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