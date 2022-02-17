Россия без гастарбайтеров? Станет ли заявление Путина началом новой миграционной госполитики

Сегодняшнее заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости жесткой борьбы с нелегальной миграцией в перспективе может стать началом изменению государственной политики в этой сфере, если будут приняты принципиальные решения в этом направлении. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин. По его оценке, о конкретике говорить пока рано – очень влиятельно строительное лобби, которое, наоборот, заинтересовано в завозе в Россию иностранной рабочей силы.

«С одной стороны, ничего особенного Путин не сказал. Он сказал, что надо бороться с нелегальной миграцией. Это положительный сигнал, который свидетельствует, что возможно будут какие-то перемены в миграционной политике», – сказал Демушкин.

Политик обратил внимание, что резонансные преступления со стороны мигрантов, о которых в последнее сообщают СМИ, вызывают резкое недовольство в обществе. «Если со своими преступниками все более-менее понятно, и здесь просто должны работать МВД и следственные органы, то тех, кого завозит сюда государство, конечно же оно должно нести за мигрантов дополнительную ответственность, потому что их преступления вызывают широкий резонанс и могут привести к масштабным межнациональным столкновениям и недовольству в обществе», – подчеркнул он.

По его словам, сейчас, с одной стороны, наблюдается заинтересованность со стороны власти в решении проблемы с мигрантами. «Есть блок чиновников-силовиков, которые в этом заинтересованы. И мы видим, что уже в ряде регионов губернаторы самостоятельно вводили ограничения на миграцию , вне сомнения отвечая на запрос общества, когда люди требовали этого, поскольку преступления приезжих вызывали большой резонанс. Последний запрет по мигрантам в Калужской области, в частности, конечно же наделал много шума», – уточнил он.

С другой стороны, как отметил Демушкин, существует сильное промигрантское лобби, в том числе, в строительной отрасли. «Есть те, кто категорически против ограничений миграции. Это строительное лобби. Прежде всего, вице-премьер РФ [Марат] Хуснуллин, в правительстве Москвы – это [Андрей] Бочкарев – заммэра по строительству, и так далее. Они, конечно, всячески будут сопротивляться. Мы наблюдаем некую такую схватку, а президент, несомненно, является здесь арбитром», – подчеркнул он.

Как считает политик, сейчас нужно дождаться конкретных политических решений, которые продемонстрируют серьезность намерений изменить государственную миграционную политику. «Много раз мы уже видели, когда, в том числе, Путин делал какие-то заявления, и, собственно, на этом все и заканчивалось. Посмотрим, что будет сейчас... Президент поручил в Совбезе [Дмитрию] Медведеву курировать данный вопрос. Очень практические шаги предложил глава Следственного комитета [Александр] Бастрыкин, который четко расписал пункты, как бы он экономически ограничил миграцию. Это не просто заявление о борьбе с нелегальной миграцией. Это уже конкретика – чтобы работодателю было невыгодно приглашать иностранных граждан, игнорируя своих внутри страны. У нас 7 млн своих безработных официально. Поэтому посмотрим, в практическую плоскость как это перейдет, и перейдет ли вообще», – заключил Демушкин.

Напомним, сегодня на коллегии МВД России Путин заявил, что нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность и любые проявления экстремизма со стороны мигрантов должны служить основанием для их высылки из России и запрета на повторный въезд. Неделю назад президент поручил заместителю председателя Совбеза Медведеву возглавить комиссию по совершенствованию миграционной политики.

Москва, Мария Соколова

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