Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением двух женщин мигрантами

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нападения на двух женщин группы мигрантов в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Как сообщает центральный аппарат СКР, в последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, что вызывает напряженность в обществе. Это касается не только Москвы, но и других городов. «С участием трудовых мигрантов всё чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования», – заявили в СКР.

Напомним, сегодня утром губернатор Евгений Куйвашев обещал «разобраться» с группой приезжих подростков, которые, по данным СМИ, нападают на девушек и женщин на Сортировке: отнимают шапки, телефоны, избивают. Ранее портал e1.ru сообщал, что вечером 11 февраля компания парней избила девушку и ее маму на автобусной остановке.

При этом в городском УМВД заявляют, что преступление было раскрыто в тот же день, а единственный подозреваемый задержан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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