Напавшие на женщин в Екатеринбурге «южане» оказались гражданами РФ

Подростки-«южане», избившие двух женщин в Екатеринбурге в феврале, не могут нести ответственность по миграционному законодательству, так как являются гражданами РФ. Об этом заявил депутатам городской думы заместитель начальника УМВД Екатеринбурга Андрей Швыдченко. По словам полицейского, все иностранные граждане, которые совершают грубые административные нарушения, ставятся на учет. Правоохранители уделяют пристальное внимание таким мигрантам, и проводит проверку по месту жительства и работы.

Что касается случая на Сортировке, то напавшие на женщин подростки являются гражданами РФ. «У них паспорта России. Да, они стояли на профучете. Буквально накануне случившегося, за две недели, они привлекались к административной ответственности за правонарушение. Судом на них наложены ограничительные меры, в том числе штраф. Административные аресты тоже были», – сообщил Швыдченко, отвечая на вопрос депутатов о профилактике агрессивного поведения со стороны мигрантов в Екатеринбурге.

Напомним, вечером 11 февраля компания подростков, выходцев из азербайджанских семей, напала и избила екатеринбургскую учительницу и ее дочь. Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Пехотинцев. Двое из нападавших стали фигурантами уголовных дел по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» и по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Оба подозреваемых заключены под стражу до 12 апреля на время расследования.

Преступление на Сортировке вызвало огромный общественный резонанс. Губернатор Евгений Куйвашев в соцсетях пообещал лично разобраться с бандой «южан», которые терроризируют местных жителей. Вице-губернатор Олег Чемезов провел встречу с лидерами национальных диаспор, но его неосторожные высказывания о «фривольном» поведении девушек вызвали новый скандал.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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