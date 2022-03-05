Облсуд оставил под стражей подростка-мигранта, напавшего на женщин

Свердловский областной суд отказался выпустить из-под ареста несовершеннолетнего гражданина Азербайджана, который обвиняется в избиении жительницы Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе суда, апелляцию адвоката оставили без удовлетворения. Причины следующие: подросток ранее судим, является гражданином иностранного государства, не имеет законных оснований для нахождения на территории РФ, а следовательно, может сбежать и продолжить преступную деятельность. Обвиняемый останется под арестом до 12 апреля.

Интересно, что 1 марта заместитель начальника УМВД Екатеринбурга Андрей Швыдченко, выступая перед депутатами городской думы Екатеринбурга, заявил, что и подросток, и его сообщник являются гражданами России.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 11 февраля компания подростков-южан избила екатеринбургскую учительницу и ее дочь на улице Пехотинцев. Двое нападавших стали фигурантами уголовных дел по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» и по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Оба подозреваемых заключены под стражу до 12 апреля на время расследования.

Преступление на Сортировке вызвало огромный общественный резонанс. Губернатор Евгений Куйвашев в соцсетях пообещал лично разобраться с бандой «южан», которые терроризируют местных жителей. Вице-губернатор Олег Чемезов провел встречу с лидерами национальных диаспор, но его неосторожные высказывания о «фривольном» поведении девушек вызвали новый скандал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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