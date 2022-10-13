Суд над южанами, которые избили женщин, идёт под «присмотром» силовиков

В Екатеринбурге продолжается рассмотрение уголовного дела южан, которые на Сортировке избили маму с дочкой. Это закрытый процесс, так как один из подсудимых 17-летний парень (второй на год старше).

Как стало известно «Новому дню», заседания проходят скандально. «В суде ползала – силовики. Обвиняемые ведут себя по-хамски, на допросе потерпевших хихикали, кричали что-то в их адрес. Там один «в клетке», а второй просто рядом сидит, потому что в СИЗО отправлять не стали. Так что ему другое место, подальше от подельника нашли», – поделился один из посетителей суда деталями.

В картотеке суда указана только фамилия судьи – дело рассматривает Александр Сахарных, фамилии обоих обвиняемых скрыты. Процесс стартовал недавно, идут допросы, впереди исследование более чем десятка томов уголовного дела.

Заседание продолжится 29 ноября. Напомним, парней судят за хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой с применением насилия по предварительному сговору. Предварительно история развивалась так: 11 февраля подростки-южане устроили склоку в автобусе, оскорбляли молодую девушку, ударили ее по голове и колену, девушка позвонила маме и попросила ее встретить. На остановке Пехотинцев девушка вышла из автобуса, парни последовали за ней и напали и на нее, и на ее маму, педагога Наталью Глазову. Женщин толкали, повалили на землю/, били кулаками и ногами.

После оказалось, что эти ребята давно «терроризируют» Сортировку. И закону об этом известно: один из обвиняемых 16 мая 2021 года в том же районе избил и ограбил несовершеннолетнего парня. Другой 9 сентября 2021 года вместе с сообщником выкрал мобильный телефон из автомобиля екатеринбуржца. Когда автовладелец попытался защитить свое имущество, ему сломали нос.

Екатеринбург, Марина Иванова

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