Молодым «южанам», грабившим и избивавшим женщин на Сортировке, вынесли приговор

В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному уголовному делу. Двое молодых людей, выходцев с юга, приговорены к реальным срокам за разбойные нападения на жителей Екатеринбурга – в основном, женщин и подростков. Самый громкий эпизод произошел в феврале 2022 года на остановке Пехотинцев в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, юноши 2004 и 2005 г.р. признаны виновными сразу по нескольким статьям УК РФ: хулиганство с применением насилия, грабеж, разбой, умышленное причинение вреда здоровью. В зависимости от роли каждого, один обвиняемый был приговорен к 3 годам лишения свободы, второй – к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. При этом прокурор просил суд назначить им наказание в виде 6 лет 10 месяцев и 5 лет лишения свободы.

Как уже сообщал «Новый День», 11 февраля 2022 года подростки-южане устроили склоку в автобусе, оскорбляли молодую девушку, ударили ее по голове и колену, девушка позвонила маме и попросила ее встретить. На остановке Пехотинцев девушка вышла из автобуса, парни последовали за ней и напали и на нее, и на ее маму, педагога Наталью Глазову. Женщин толкали, повалили на землю, били кулаками и ногами. Старшей из них сломали ногу.

После оказалось, что эти ребята давно «терроризируют» Сортировку. И закону об этом известно: один из обвиняемых 16 мая 2021 года в том же районе избил и ограбил несовершеннолетнего парня. Другой 9 сентября 2021 года вместе с сообщником выкрал мобильный телефон из автомобиля екатеринбуржца. Когда автовладелец попытался защитить свое имущество, ему сломали нос.

Судебный процесс прошлой осенью тоже начался со скандала. «В суде ползала – силовики. Обвиняемые ведут себя по-хамски, на допросе потерпевших хихикали, кричали что-то в их адрес. Там один «в клетке», а второй просто рядом сидит, потому что в СИЗО отправлять не стали. Так что ему другое место, подальше от подельника нашли», – поделился один из посетителей суда деталями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»