Облсуд ужесточил приговор «южанам», избившим мать и дочь на Сортировке

Свердловский областной суд вынес новый приговор по резонансному уголовному делу Рояла Гасымова и Намига Байрамова, которые в феврале 2022 года на улице Пехотинцев избили двух женщин.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале 2022 года Роял Гасымов и Намиг Байрамов пристали в автобусе к девушке. В ходе поездки Байрамов неоднократно оскорбил ее, а затем нанес не менее 4 ударов ладонью по голове и не менее 2 ударов ногой по колену. Опасаясь преследования на улице, девушка позвонила матери и попросила встретить ее на остановке. После выхода из автобуса молодые люди продолжили издевательства над девушкой, нанося ей побои и оскорбляя. Около магазина «Монетка» на Пехотинцев их встретила мать потерпевшей, которая потребовала прекратить издеваться над дочерью. Вместо этого Гасымов и Байрамов накинулись на женщину, избив и ее. В результате нападения у пострадавшей была сломана нога.

После общественного резонанса злоумышленники были задержаны полицией. В ходе следствия была установлена причастность задержанных к другим похожим преступным эпизодам. В апреле 2023 года ранее судимый Гасымов был приговорен к лишению свободы на 3 года 6 месяцев, ранее не судимый Байрамов – к 3 годам колонии.

Как сообщили в Свердловском облсуде, после этого на приговор было подано апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы подали потерпевшие и их защита, также в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой обратился адвокат Байрамова.

Судебная коллегия вынесла новый обвинительный приговор. Гасымову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца 10 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Байрамову – на срок 3 года 6 месяцев.

Этим же приговором был частично удовлетворен гражданский иск одной из потерпевших. В счет компенсации морального вреда, причиненного преступлениями, в ее пользу взыскали с Рояла Гасымова 530 тысяч рублей, с Намига Байрамова – 110 тысяч рублей, увеличив суммы первоначальных взысканий на 30 и 10 тысяч соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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