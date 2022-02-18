Второй фигурант дела о групповом нападении на женщин на Сортировке отправлен под арест

Второй подросток, обвиняемый в хулиганстве, совершенном группой лиц, арестован Железнодорожным судом Екатеринбурга.

Как и его сообщник, он останется под стражей как минимум до 12 апреля. Молодой человек родился в 2004 году, он, как и сообщник, студент одного из екатеринбургских колледжей. Полиция продолжает искать возможных соучастников.

Напомним, вечером 11 февраля группа подростков сначала приставала к девушке в автобусе, а потом на конечной остановке избила и ее, и вышедшую ее встречать мать. Женщина находится в больнице. 16 февраля губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме обещал «разобраться» с группой приезжих подростков, которые, по данным СМИ, нападают на девушек и женщин на Сортировке: отнимают шапки, телефоны, избивают.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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