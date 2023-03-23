Гособвинитель назвал сроки для «южан», избивших мать и дочь на остановке

В Екатеринбурге на суде по скандальному делу о нападении двух «южан» на мать и дочь гособвинитель назвал сроки, которые считает справедливыми для обоих разбойников. Одному из них прокурор попросил назначить 6 лет 10 месяцев лишения свободы, другому – 5 лет. Оба ранее совершали преступления. Один в мае 2021 года избил подростка и украл у него сотовый. Другой – в сентябре 2021 года похитил сотовый с приборной панели машины, а когда владелец попытался помешать ему, нападавший сломал ему нос. Это дело выделено в отдельное производство.

Напомним, в феврале прошлого года компания парней напала на екатеринбургскую учительницу и ее дочь. Местные жители тогда рассказывали, что эта группа давно «кошмарит» район: ее участники отбирают шапки, телефоны и пристают к девушкам. В полиции изначально возбудили уголовные дела: по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» и по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Позднее к ним добавили обвинения по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Происшествие получило широкий резонанс еще и после комментариев вице-губернатора Олега Чемезова, который на встрече с представителями диаспор решил объяснить поведение нападавших тем, что их жертвы сами виноваты. «У самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно. Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом», – сказал тогда Чемезов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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