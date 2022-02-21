Оскорбительное высказывание вице-губернатора Чемезова в адрес русских девушек может больно ударить по рейтингам Куйвашева

Уральские женщины возмущены заявлением первого заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова о фривольности девушек, которые сами провоцируют насилие. В разговоре с «Новым Днем» это подтвердили разные екатеринбурженки; в свою очередь, политологи оценили, как заявление вице-губернатора скажется на его дальнейшей судьбе.

Следует также учитывать, что нынешний год – выборный. В Свердловской области будут голосовать за человека, который станет губернатором на ближайшие пять лет. Официально действующий глава региона Евгений Куйвашев еще не включился в кампанию, однако по многим косвенным признакам можно сделать вывод, что он будет одним из кандидатов. И заявление его первого заместителя едва ли добавит ему симпатий избирателей.

По данным Свердловскстата, на июнь 2021 года в регионе проживает более 1,8 млн женщин старше 18 лет, то есть обладающих избирательным правом. В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области «Новому Дню» напомнили, что не все совершеннолетние могут голосовать, поскольку часть людей лишены права голоса, например, отбывающие наказание в колониях, недееспособные, и так далее, но процент таких людей невелик.

Екатеринбург, Елена Сычева

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