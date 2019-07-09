Брату свердловского вице-губернатора уменьшили штраф за взятку в Тюмени

Тюменский предприниматель Игорь Чемезов, брат вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, приговорен к штрафу в 1 млн рублей за дачу взятки в крупном размере. Таким способом тюменец хотел помочь своему сыну избежать службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

В 2015 году Чемезов за взятку купил медицинский диагноз для своего сына, чтобы тот смог «откосить» от армейской службы. С этой целью бизнесмен передал 250 тысяч рублей через посредника травматологу-ортопеду хирургического отделения ОКБ№2 Тюмени, который входил в состав призывной военно-врачебной комиссии. Врач поставил молодому человеку диагноз «застарелое повреждение ахиллового сухожилия правой голени, дефект ахиллового сухожилия, незначительное нарушение функций». Благодаря диагнозу призывник получил категорию «ограниченно годен к воинской службе», которая освобождает от призыва в мирное время.

Сам предприниматель признал факт передачи денег, но настаивал, что платил за реальную операцию, которая бы спасла его сына от хромоты, а не за «откос» от армии.

О взятке узнали сотрудники правоохранительных органов. В 2017 году было возбуждено уголовное дело. 12 ноября 2018 года Центральный районный суд Тюмени признал Игоря Чемезова виновным в даче взятки и назначил ему наказание в виде штрафа в 1,6 млн рублей. Чемезов с приговором не согласился и подал апелляцию. 17 января 2019 года приговор был отменен, а дело возвращено на повторное расследование в СК. Адвокат Вячеслав Комаров, защищавший Чемезова, назвал причиной отмены крайне низкое качество следствия.

4 марта 2019 года против Игоря Чемезова вновь было возбуждено уголовное дело. В ночь на пятницу, 26 апреля порядка 10 сотрудников ОМОН ворвались в квартиру бизнесмена в Тюмени и задержали его. На следующий день Чемезова арестовали, но 30 апреля освободили под подписку о невыезде.

В ходе следствия адвокат Чемезова заявлял о давлении следствия на своего подзащитного, которого пугали помещением в СИЗО, чтобы получить признательные показания. После задержания появилась версия, что арест связан с попытками давления на свердловского вице-губернатора Олега Чемезова. Чиновник заявлял, что не воспринимает происходящее как давление на себя, но признавал, что арест брата не лучшим образом скажется на имидже.

Игорь Чемезов отказался как-либо комментировать уголовное дело и приговор. Также Чемезов отказался говорить, будет ли он обжаловать приговор. Источник в окружении предпринимателя рассказал, что он очень расстроен приговором.

Тюмень, служба информации

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