В Тюмени вскрыли оригинальную и гарантированную схему уклонения от армии

В Тюмени силовики вскрыли оригинальную схему уклонения от армии. Молодому человеку, которого ждал призыв, после тщательного обсуждения с врачами нанесли незначительные увечья, которые обеспечили ему отсрочку. За разработку этой схемы и её реализацию отец юноши заплатил взятку в 250 тыс. рублей. Деньги между собой разделили врачи и посредник, который помог отцу мальчика выйти на медиков.

«Во время осеннего призыва 2015 года бизнесмен обратился к своему знакомому с просьбой помочь решить вопрос об освобождении своего сына от службы в армии. Посредник озвучил сумму взятки – 250 тыс. рублей. После чего братился к врачу-хирургу ОКБ № 2. Тот в свою очередь привлёк травматолога-ортопеда той же больницы, который работал в медкомиссии в рамках призыва», – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Участниками схемы решено было нарушить юноше-призывнику Ахиллово сухожилие – это является препятствием для службы в армии. В результате травматолог «создал условия, при которых молодому человеку было надрезано Ахиллово сухожилие» (кто именно делал надрез – силовикам установить не удалось, прим.ред.). В результате в декабре 2015 года молодому человеку поставили диагноз «рваная рана правой голени с повреждением Ахиллова сухожилия».

Из 250 тыс. рублей взятки посредник взял себе 90 тыс. рублей. Ещё 10 тыс. рублей получил хирург. Остальные 150 тыс. рублей отдали травматологу-ортопеду.

Спустя год, осенью 2016, этот же травматолог-ортопед обследовал юношу в военкомате как член медкомиссии. Он подтвердил диагноз. «Молодой человек был признан ограниченно годным к военной службе и зачислен в запас. В феврале 2017 года ему выдали военный билет», – пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении отца-взяткодателя уже завершено – скоро его будут судить. Посреднику и хирургу удалось избежать уголовного преследования – они подробно рассказали о совершённом преступлении и содействовали раскрытию. А вот травматолога тоже ждёт суд.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК Тюменской области, такие дела в производство попадают очень редко.

Вместе с тем, надрез сухожилия не сказался на качестве жизни юноши. Согласно заключениям экспертов, которое было подготовлено в 2018 году, нарушений функций ноги у молодого человека не выявлено.

Тюмень, служба информации

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