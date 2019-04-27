Тюменский суд арестовал брата свердловского вице-губернатора Чемезова

Центральный районный суд Тюмени 27 апреля взял под стражу бизнесмена Игоря Чемезова, обвиняемого в даче взятки врачам. Чемезов пробудет в СИЗО до 3 июня. Ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде залога (сумма до 1 млн рублей) суд не удовлетворил.

Журналистов на процесс не пустили, в зале заседания присутствовали лишь адвокат Вячеслав Комаров и родственники обвиняемого, в том числе брат Игоря Чемезова, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Он назвал решение суда немотивированным и странным, поскольку Игорь Чемезов никогда не оказывал давления на свидетелей и не пытался скрыться от следствия.

Тем не менее, с 26 марта следователи объявили Игоря Чемезова в розыск. «Я буду навещать брата в СИЗО, если мне предоставят такую возможность. Каждые выходные я приезжаю в Тюмень», – сказал «Новому Дню» Олег Чемезов.

Он в очередной раз повторил, что оказывать на него давление через брата невозможно, хотя с моральной точки зрения он нелегко переживает ситуацию.

Адвокат Игоря Чемезова дал понять, что его подзащитного взяли под стражу, чтобы вынудить написать признательные показания. «После задержания Чемезов находился под давлением оперативных сотрудников, которые требовали от него признания вины в обмен на обещание подписки о невыезде. Чемезов не признал вины. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Я считаю, что законных оснований для избрания такой меры пресечения не было. Мы готовим апелляционную жалобу на решение суда», – сказал защитник.

Напомним, Игоря Чемезова задержали в ночь на пятницу, 26 апреля. Порядка 10 сотрудников ОМОН ворвались в квартиру бизнесмена в Тюмени, после чего он был доставлен в изолятор временного содержания.

Чемезова подозревают в даче взятки в размере 150 тысяч рублей врачу ОКБ №2 Тюмени. Таким образом он якобы хотел освободить от обязанности служить в армии своего сына.

Тюмень, Михаил Калянов

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