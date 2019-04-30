Брат свердловского вице-губернатора вышел из СИЗО в Тюмени

Тюменский бизнесмен Игорь Чемезов – освобожден из СИЗО. Об этом сообщил осведомленный источник «Нового Дня».

Брат Игоря Чемезова, замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, подтвердил информацию. «Он, как только вышел, мне позвонил, сказал, что поехал домой отдыхать», рассказал «Новому Дню» Олег Чемезов. Подробностей вице-губернатор не сообщил, сказав, что «не ведет это дело».

Адвокат Чемезова Вячеслав Комаров сообщил, что в понедельник подал жалобу на решение центрального районного суда Тюмени об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. «Я нахожусь в командировке, и не могу сказать, связано ли освобождение Чемезова с жалобой или нет», – сказал Комаров. Он не смог уточнить, какая мера пресечения избрана для Чемезова сейчас.

Напомним, Игоря Чемезова задержали в ночь на пятницу, 26 апреля. Порядка 10 сотрудников ОМОН ворвались в квартиру бизнесмена в Тюмени, после чего он был доставлен в изолятор временного содержания. Чемезова подозревают в даче взятки в размере 150 тысяч рублей врачу ОКБ №2 Тюмени. Таким образом он якобы хотел освободить от обязанности служить в армии своего сына.

Тюмень, служба информации

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