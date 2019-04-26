В Тюмени с ОМОНом и «маски-шоу» задержан брат свердловского вице-губернатора

В Тюмени задержан брат вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. В ночь на пятницу, 26 апреля порядка 10 сотрудников ОМОН ворвались в квартиру бизнесмена Игоря Чемезова в Тюмени, после чего он был доставлен в изолятор временного содержания.

Чемезова подозревают в даче взятки в размере 150 тысяч рублей врачу ОКБ №2 Тюмени. Таким образом он якобы хотел освободить от обязанности служить в армии своего сына. Сам Игорь Чемезов категорически отрицает, что давал взятку, сообщил «Новому Дню» его адвокат Вячеслав Комаров.

По версии адвоката, в 2015 году сын Игоря Чемезова получил серьезную травму ноги. Травму «запустили», молодой человек начал хромать. Игорь Чемезов начал искать хирурга, который сделает операцию на ноге и поможет его сыну снова нормально ходить. Врача Чемезов нашел через посредника, операция была успешно проведена.

А в 2017 году в отношении Чемезова было возбуждено уголовное дело о даче взятки. Посредник, который неоднократно помогал призывникам получать ложные диагнозы, и хирург дали показания о том, что операция была притворной – хирургическое вмешательство не было травматичным, но вместе с тем служило препятствием для службы в армии. «Новый День» писал об этом деле в июне 2018 года, но тогда не были известны фигуранты расследования.

По словам посредника, деньги Чемезов заплатил, чтобы его сын получил ложный диагноз о негодности к армейской службе. Защита предпринимателя считает, что с имевшейся у сына Чемезова травмой ноги в армию он бы все равно не попал.

Проведенная по делу врачебная экспертиза установила, что операция на ноге действительно была, но была ли травма до оперативного вмешательства, эксперт подтвердить или опровергнуть не смог. Врач, проводивший операцию, заявил, что не получал за свою работу денег от Чемезова.

Сам предприниматель не оспаривал факта передачи денег, но настаивал, что платил за реальную операцию, которая бы спасла его сына от хромоты, и не собирался давать взятку за «откос» от армии.

По словам Вячеслава Комарова, все уголовное преследование Игоря Чемезова было основано только на показаниях заинтересованных лиц – двоих посредников при передаче денег, которые благодаря своим показаниям рассчитывали избежать лишения свободы. Так в итоге и получилось – по крайней мере, один из посредников, давший показания против Игоря Чемезова, получил условный срок.

Уголовное дело дошло до суда в конце 2018 года. 12 ноября Центральный районный суд Тюмени признал Игоря Чемезова виновным в даче взятки и назначил ему наказание в виде штрафа в 1,6 миллиона рублей. Чемезов с приговором не согласился и подал апелляцию. 17 января 2019 года областной суд отменил обвинительный приговор и вернул дело на повторное расследование в Следственный комитет. Как говорит адвокат Вячеслав Комаров, причиной отмены стало крайне низкое качество следствия, в материалах уголовного дела отсутствовало даже постановление о его возбуждении.

Постановление о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ было вынесено следователем следственного отдела по ЦАО СУ СК РФ по Тюменской области Вешкурцевой 4 марта 2019 года. Следователь позвонила Чемезову и сказала, что скоро вызовет его на допрос, однако, так этого и не сделала. Никаких повесток на допрос с начала марта Игорь Чемезов, по словам его адвоката, не получал и успел даже несколько раз съездить за границу.

Адвокат рассказал, что при задержании Чемезову сообщили, что он находится в розыске, хотя предприниматель не скрывался, жил дома, спокойно ходил на работу и перемещался на машине по Тюмени.

По словам Вячеслава Комарова, сейчас следствие давит на Игоря Чемезова, чтобы тот дал признательные показания. Это позволит получить обвинительный приговор суда. Адвокат говорит, что Чемезову поставили выбор: либо признание своей вины, либо два месяца в СИЗО. «Это акция устрашения, любой может сломаться перед угрозой получить туберкулез за два месяца в СИЗО», – говорит адвокат.

Сейчас Игорь Чемезов находится в ИВС при тюменском линейном отделе полиции на транспорте. Суд по избранию меру пресечения для Чемезова состоится завтра. Вячеслав Комаров считает, что «внезапно обострившееся» уголовное преследование против Игоря Чемезова может быть связано с тем, что его брат Олег Чемезов занял пост вице-губернатора Свердловской области.

Вице-губернатор Олег Чемезов не стал связывать задержание брата с происками своих недоброжелателей.

«Делом занимаются правоохранительные органы. В правоохранительных органах у меня недоброжелателей нет, – сказал «Новому Дню» Чемезов. – Но я вижу, что оперативные мероприятия были проведены с превышением разумной эффективности. Он никуда не скрывался и не прятался, его всегда можно было найти. Просто кто-то решил получить от него признание, делать которое он совершенно не хотел. На мой взгляд, это совершенно неправомерные действия. Они не рациональные, это неэффективное расходование средств налогоплательщиков, когда ночью 10 человек по двум адресам начинают что-то искать и ловить».

Чиновник отметил, что не воспринимает происходящее как давление на себя, но признает, что арест брата не лучшим образом скажется на имидже.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области получить комментарии не удалось.

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